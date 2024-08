Licia Colò spiazza tutti | Matrimonio finito cos’è accaduto realmente

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 26 agosto 2024) Personaggi tv.ha aperto il suo cuore in una recente intervista dove ha raccontato momenti importanti e personali della sua vita. Tra questi, la fine delcon l’ex marito, la sorprendente scoperta di avere una sorella e la relazione vissuta con Nicola Pietrangeli. Nel corso dell’intervista, ha dedicato parole toccanti anche ai suoi genitori, soffermandosi in particolare sulla figura della madre. Descrivendola come una persona “pazzesca”,ha raccontato che la madre è stata inizialmente una insegnante alle elementari, per poi diventare la sua manager e consigliera più fidata. La showgirl ha sottolineato il legame speciale che le unisce, definendola “la mia più cara amica”, espressione che riflette il profondo rispetto e l’immenso affetto che prova per lei.