La Promessa anticipazioni dal 26 agosto al 1 settembre 2024 | il ritorno di Leonor

(Di lunedì 26 agosto 2024)de La© MediasetUn addio, une una scomparsa improvvisa caratterizzeranno le prossime puntate de La. Mauro Moreno deciderà infatti di lasciare la tenuta per prendere servizio in un’altra come maggiordomo, giusto qualche giorno prima dela casa, da Parigi, della ‘marchesina’, la sua ex amante. Il tutto mentre la domestica Maria Fernandez sparirà nel nulla. La soap iberica è in onda sette giorni su sette: dal lunedì al venerdì alle 15.50 circa, il sabato e la domenica alle 15.30. E’ possibile vederla su Canale 5 (diretta streaming e replica on demand su Mediaset Infinity). Lunedì 26: Curro si ribella a Lorenzo S2 E256 – Curro si ribella al padre, e minaccia la rinuncia al titolo di Conte de La Mata e al suo cognome. Alonso accetta il preventivo di Don Remigio.