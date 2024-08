La Mostra del Cinema di Venezia si fa seriale Ecco le magnifiche quattro

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 26 agosto 2024) Quest’anno ladeldisi fa. Novità, questa, non formale ma di contenuto. Lainfatti accoglie, per la prima volta e nella sezione Fuori Concorso,serie, decisamente d’autore, dando un’indicazione chiara – e condivisibile come manifestazione dello status quo – che ormai (alcuni) racconti seriali hanno pari – se non maggiore – artisticità dei film da grande schermo. Si tratta diserie in anteprima assoluta, che verranno poi distribuite da network e piattaforme, e che terranno gli spettatorini seduti sulla poltrona per diverse ore (anche se invece, a tema film, quest’anno ci sarà genericamente una maggiore clemenza riguardo la durata delle pellicole). Si inizia con “Disclaimer” (che uscirà su Apple tv+ l’undici ottobre, in sette episodi) di Alfonso Cuarón, adattamento del romanzo La vita perfetta di Renée Knight.