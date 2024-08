La morte dei ghiacciai si avvicina sempre di più | il Flua sul Monte Rosa è estinto Niente più acqua di cui città e pianure hanno bisogno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sul versante sud del, la seconda vetta più alta delle Alpi, ilo di. Non c’è più. Se nella metà dell’Ottocento la sua superficie era di circa 80 ettari, ossia grande quanto 112 campi di calcio, oggi delo piese resta solo un mare di rocce e detriti. Qua e là si intravedono piccoli cumuli di neve frutto delle ultime nevicate tardive della scorsa primavera. È quanto racconta la terza tappa della Carovana dei2024, la campagna nazionale di Legambiente in collaborazione con Cipra (Commissione internazionale per la protezione delle Alpi) Italia e con la partnership scientifica del Comitato Glaciologico Italiano. A pesare sullo stato di salute deiè la crisi climatica: non solo le alte temperature, ma anche l’aumento degli eventi meteo estremi in quota, come mostra la recente e disastalluvione di fine giugno.