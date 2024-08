La Coppa Italia di Punta Ala al Legacy Polo Team

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 26 agosto 2024) (Adnkronos) – AAla, la festa è quella del. La squadra favorita, che partiva con 10 gol di handicap, ha alzato al cielo laFise-U.S.Assn. Trophy, superando per 8-4 1/2 Cria del Mar/Abogados. Una finale avvincente che chiude quattro giorni di grandeorganizzati dal Dipartimentodella Federazionena Sport Equestri e, più in generale, un mese di agosto su un campo dove prima dellasi erano svolti altri due grandi eventi della disciplina, a testimonianza di quanto ilsia in crescita ine in particolare nella splendida località toscana.