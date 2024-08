Jasmine Paolini alla vigilia degli US Open | Contro Andreescu sarà un primo turno duro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024)si presenta ai nastri di partenzaUS2024 da testa di serie numero 5, con alle spalle due finali Major di fila (Roland Garros e Wimbledon) oltre allo storico titolo olimpico di doppio ottenuto insiemepartner Sara Errani. La toscanadunque una delle protagoniste più attese sul cemento di Flushing Meadows, ma il sorteggio si è rivelato particolarmente ostico e domani debutteràun ex vincitrice di questo torneo come la canadese Bianca. “In questo momento sto cercando di concentrarmi su quello che devo fare al meglio negli allenamenti per arrivare pronta e preparata per il match d’esordio a New York.una partita dura e difficile, il nostro obiettivo con Renzo è pensare al lavoro da svolgere per ogni prossima partita“, dichiara la tennista azzurra ai microfoni di Sky Sport.