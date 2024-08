Jannik Sinner a Espn | Periodo difficile fatto di dubbi ho passato notti insonni a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024)si è raccontato in un’intervista aalla vigilia degli US Open, spiegando che il caso Clostebol “ha avuto un impatto importante, perché non sentivo molta energia in campo e si vedeva. Ad esempio, durantehodelleperché pensavo a questo. Ci sono stati problemi fisici forse dovuti anche a quello. Ci sono stati dei momenti duri, in campo non mi sentivo felice, non mi sentivo me stesso. È stato undi, all’inizio non sai se puoi giocare o no. Sono felice che sia terminato perché molto peso dalle spalle si è tolto, spero che nessun giocatore debba affrontare questo e spero che la gente capisca perché mi hanno permesso di giocare. Penso di aver spiegato tutto”.