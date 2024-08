Inzaghi apre alle rotazioni | stagione Inter con gestione diversa?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024) Lain corso per l’sarà lunghissima. E per affrontarla al megliosembra pronto a cambiare la suadel gruppo.ndo le porte a maggiori. FRASE SIGNIFICATIVA – Dopo-Lecce di sabato sera, Simoneha buttato lì una frase che lascia intendere un cambiamento nella suaconsiderata ormai consueta. Il tecnico ha detto: «Non dobbiamo rimanere ancorati a Nicolò Barella, Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Abbiamo un’ottima rosa». Il riferimento era all’assenza del Toro nella sfida coi salentini, sostituito dal positivo Mehdi Taremi. Ma l’ottica allargata sembra indicare una nuova via. Forse indispensabile vista lain arrivo.deve gestire l’: più cambi necessariIN AUMENTO –è sempre protettivo verso i suoi giocatori nelle dichiarazioni.