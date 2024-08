I protagonisti della seconda stagione de Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere raccontano perché la serie non deluderà i fan di Tolkien

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 26 agosto 2024) SPOILER ALERT - Questo articolo contiene alcuni importanti dettagli su Glidel2 Per Glidel2 c'è quasi più attesaprimae il motivo si riassume in un nome: Sauron, oscurosaga che si è rivelato solo nei pochi minuti conclusiviprima tornata di episodi. Charlie Vickers ha scoperto che lo stava interpretando, solo dopo aver girato alcune puntateprima. Sì, aveva vinto la parte più ambita, quella del super malvagiosaga di J. R. R., ma come mai non l'aveva capito prima?tra i poteri di Sauron c’è quello di assumere sembianze diverse. In quel caso l’aspetto del naufrago Halbrand nel quale l’elfa Galadriel si imbatteva tra le onde.