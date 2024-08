Francia prorogata detenzione di Durov

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 26 agosto 2024) 9.20 La giustizia francese ha prorogato l' arresto del fondatore di Telegram,. Ora il 39enne franco-russo potrà essere detenuto per un massimo di 96 ore, dopo di che il giudice potrà liberarlo o denunciarlo, rinviandolo in custodia cautelare.è stato arrestato sabato a Parigi, per presunti reati legati all'app di messaggistica. Intanto,Telegram si difende su X:ci atteniamo "alle leggi dell'Ue, inclusa la Legge sui Servizi Digitali, la moderazione è conforme agli standard del settore e in costante miglioramento".