Forlì ottant’anni fa le bombe | Si faccia tesoro del sacrificio Pace manifestazioni necessarie

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto 2024 – “Ci impegniamo oggi, Signore, nel ricordo dei nostri concittadini mortifa in questa piazza e durante tutto il conflitto, a convertire i nostri cuori e le nostre scelte di vita in scelte chenodel loro, perché non si ripeta l’errore di preferire la guerra alla”. È l’appello che il vescovo di-Bertinoro, mons. Livio Corazza, ha espresso durante la messa di ieri nella basilica di San Mercuriale in occasione dell’anniversario del bombardamento aereo su piazza Saffi nella seconda guerra mondiale. “La preghiera di oggi - ha detto nell’omelia - ci aiuta a riflettere sulla tragedia avvenuta quifa, che ha distrutto vite umane, edifici, danneggiato anche questa chiesa. Tragedia che, per tante popolazioni nel mondo, è di drammatica attualità.