Follia | 20enne tampona l’auto dell’ex con i bimbi di lei a bordo Poi tenta di accoltellarla

(Di lunedì 26 agosto 2024) Episodio dinel pomeriggio di Sabato 23 Agosto a Vigevano. Un ragazzo di 20 anni, che non accettava la fine della sua relazione con una donna più grande d’età, ha notato per caso passare la sua ex adella sua auto insieme ai figli minorenni e si ha iniziato un pericoloso inseguimento per le strade della città, sfrecciando in mezzo ad altre vetture. Quando ha raggiuntodella donna, l’ha ripetutamenteta costringendola a fermarsi. Poi è sceso dalla sua macchina agitando un coltello a serramanico che portava con sé e le si è avventato contro. L’aggressione non si è trasformata in tragedia solo grazie alla prontezza della donna, che è riuscita a disarmare il suo aggressore e a tornare nell’ebitacolo della sua auto, dove si è barricata insieme ai due figli. La vittima dell’assalto ha quindi chiamato subito i carabinieri, mentre il ragazzo si dava alla fuga.