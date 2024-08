Faccani colpisce nel finale È suo il Trofeo ’Il Miglio’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Con un attacco avvenuto neldi gara, il ravennate Alessio(Team General System) si è imposto nell’arrivo in solitaria del IX’IlCittà di Castel di Lama, gara ciclistica nazionale riservata alla categoria juniores. Sul traguardo ha preceduto Stefano Sacchet (Gottardo Giochi Caneva) e Riccardo Uderzo (ASD Postumia 73 D.L. Ciclismo). Al via di questa gara c’erano 97 corridori, in rappresentanza di 18 squadre, provenienti da tutt’Italia. Si è corso sulla distanza di 103 chilometri, ricavati in un anello di 18,5 chilometri ripetuto per sei volte. La corsa è stata organizzata dall’Associazione il Miglio, del presidente Amelia Angelini, e dall’Asd Ciclismo e Solidarietà, presieduta da Lugi Marinuk con l’alto patrocinio dei Comuni di Castel Di Lama e Appignano del Tronto. Cronaca.