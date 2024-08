È difficile essere single quando non sei ricca le ragioni di Dolly Alderton

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 26 agosto 2024), giornalista e autrice britannica 35enne, famosa per il suo bestseller Tutto quello che so sull’amore, ha spiegato in un’intervista a El Paìs perchéè piùnon si hanno grandi possibilità economiche., che ha recentemente pubblicato il suo nuovo libro Avete presente l’amore?, pubblicato in Italia da Rizzoli il 9 gennaio 2024, ha dichiarato a El Paìs chepuòun’esperienza piacevole o meno, soprattuto verso i 40 anni, a seconda di molti fattori, per esempio se la persona desideraoppure no, se voglia avere figli oppure no, e anche “da quanto denaro si ha a disposizione”.