Dramma in autostrada | cavallo cade dal rimorchio che lo trasportava

(Di lunedì 26 agosto 2024) Uncheunha perso l’aggancio con la vettura ed è caduto da un ponte, per l’animale non c’erano chance È tanto triste quanto strano l’incidente avvenuto lo scorso sabato nei Paesi Bassi, lungo la strada A58 nei pressi di Ulvenhout, vicino al confine con il Belgio. Lì un, con all’interno un, stava viaggiando ad altissima velocità quando è accaduto l’imponderabile. Forse perché troppo veloce, forse perché mal agganciato al traino, ilsi è staccato proprio mentre stavano percorrendo un cavalcavia. A quel punto ha urtato contro il bordo del ponte e, data la forza con cui si è scontrato con il muro, è stato lanciato al di là, fino a che non ha impattato al suolo.si stacca dal(PIxabay) – Notizie.comImmediatamente l’autista ha chiamato i soccorsi.