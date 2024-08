Dichiarazioni dei redditi e Isee nel settembre del Caf Acli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Arezzo 26 agosto 2024 – La volata finale delledeie il calcolo dell’per le tasse universitarie. Il mese disarà caratterizzato da un’intensa attività per il Cafin virtù di due importanti adempimenti fiscali che interesseranno famiglie, lavoratori e pensionati, con gli operatori che resteranno a disposizione per garantire consulenza, assistenza e affiancamento. Le diverse sedi del centro fiscalesta diffuse tra Arezzo, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Poppi e Bibbiena affiancheranno i cittadini per illustrare le novità, fornire informazioni, raccogliere i documenti necessari e completare correttamente entrambe le procedure. Particolari attenzioni saranno orientate verso l’che misura il livello economico di ogni nucleo familiare, andando a determinare il conseguente accesso a bonus, sussidi o prestazioni agevolate.