David Neres ha già conquistato Napoli | l’ultimo gesto infiamma i tifosi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 26 agosto 2024)fa impazzire nuovamente ideldopo l’ottimo esordio al Maradona: ilsui social è emblematico Sono bastati circa 8 minuti perre il pubblico del Maradona, già carico sul finale di partita contro il Bologna per via di una vittoria scaccia pensieri. Maha voluto davvero esagerare. Dribbling e assist per Simeone, per il 3-0 che ha reso ancora più dolce il suo esordio in azzurro. L’attaccante brasiliano, corteggiato a lungo dalla società partenopea, è arrivato dal Benfica per circa 28 milioni di euro. In passato è stato accostato persino a Neymar, quando era ancora un talento acerbo dell’Ajax. Dopo aver fatto molto bene in Portogallo, ha deciso di cambiare aria alla ricerca di nuove emozioni, nuove sensazioni. E alha trovato l’ambiente perfetto, caloroso, che probabilmente può spingerlo oltre i propri limiti.