Cetrioli a ruba non si trovano più | colpa di TikTok

(Di lunedì 26 agosto 2024) A causa disono andate atutte le scorte di, con la produzione che non riesce a tenere il passo della domanda In Islanda è scoppiata la crisi per il cetriolo. Il celebre ortaggio diffuso in tutto il mondo, sembrerebbe invece sparito dal territorio islandese. La causa di questa scarsa disponibilità sarebbe a causa dei social network. Tutto sarebbe iniziato da una semplice insalata fresca che alcuni influencer hanno introdotto, tramite i social network, in Nord Europa. Questa sarebbe basata su un semplice mix di cetriolo grattugiato, olio di sesamo, aglio, aceto di riso e olio al peperoncino. Un miscuglio che nel giro di pochi giorni è diventato un vero e proprio successo. Proprio la sua ampia diffusione ha rapidamente portato la popolazione a riversarsi nei reparti ortofruttiferi dei supermercati islandesi.