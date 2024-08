Caso di dengue a Borgo San Lorenzo al via la disinfestazione

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 26 agosto 2024)SANdi, anche in questodi importazione, a Ronta, frazione diSanin provincia di Firenze in una struttura in via Faentina: al via la. L’intervento si svolgerà attraverso una ditta specializzata contro le zanzare nell’area interessata, sia su suolo pubblico che privato, da eseguirsi con presidi larvicidi e adulticidi. Questo perchè lasi trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare (genere Aedes) ma non trasmissibile da persona a persona e la zanzara tigre (Aedes Albopictus), è oramai largamente diffusa nel nostro territorio. L’intervento si svolgerà martedì 27 agosto dalle 8 alle 12.30 mediante trattamento adulticida e larvicida nell’area individuata nella mappa in foto, ed in particolare in aree pubbliche caditoie stradali e aree private, aree verdi di pertinenza delle abitazioni.