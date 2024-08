Aumentano i costi per il mantenimento del proprio cane si spende il 2% in più rispetto al 2023

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 26 agosto 2024) In occasione della giornata internazionale delFederconsumatori diffonde i dati dell’indagine aggiornata suiper ildegli amici a 4 zampe Mantenere unnel primo anno di vita costa in media dai 1.800 euro ai 2.600 euro annui. Lo dice l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori che ha realizzato un’indagine suididegli amici a 4 zampe registrando un aumento del 2%all’anno scorso. Ovviamente non sarà questo dato ad intimorire gli italiani che scelgono sempre più di accompagnarsi ad un, in Italia oltre 13 milioni di cani sono accolti in famiglia ed in totaale sono 32 milioni gli animali domestici che trovano amore nelle case degli italiani.