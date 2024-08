Vuelta a España 2024 Joao Almeida contrae il Covid e si ritira dopo l’ottava tappa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Brutto colpo per il team UAE Emirates, che perde uno dei suoi capitani prima della nonadella. Stiamo parlando di, costretto ad abbandonare il grande giro ibericoessere risultato positivo al. Il portoghese si era sentito male durantefrazione, andata in scena ieri, perdendo quasi 5 minuti dal vincitore Primoz Roglic ed uscendo quasi definitivamente dalla lotta per le posizioni di vertice in classifica generale. “non si è sentito bene durantedellaulteriori esami ed un test PCR che ha confermato la positività al-19, la decisione è stata quella di farlore dalla corsa nei migliori interessi della sicurezza di lui stesso, della squadra e di tutto il gruppo. Ora tornerà a casa per recuperare“, ha spiegato il medico della squadra Adrian Rotunno.