Tamberi show! Torna dopo i problemi fisici e vince in Diamond League

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 25 agosto 2024) Gianmarcogrande protagonistala sfortunata parentesi alle Olimpiadi condizionata dai. L’atleta azzurro si è imposto in Wandaa Chorzow, in Polonia, con il serissimo rischio di eliminazione alla misura d’ingresso di 2,18 (due errori e poca energia) e la rinascita nell’ultimo tentativo disponibile a 2,31, un salto che gli consente di superare in classifica il 2,29 del giamaicano Romaine Beckford, dell’ucraino Oleh Doroshchuk e del coreano Woo Sang-hyeok. Lo scrive la Fidal. Supera la misura d’ingresso di 2,18due ‘x’, ritrovando dinamismo al terzo salto, aiutato dalla clap del pubblico della Slesia, nello stadio in cui, da capitano azzurro, ha alzato al cielo la ‘Coppa Europa’ nel giugno del 2023.