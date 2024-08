Serie B seconda giornata | Spezia e Sudtirol vincono all' ultimo male Palermo e Samp

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Milano, 25 agosto 2024 - Tra gol all'minuto e pronostici non rispettati ladiB stupisce già dal sabato. Lobatte il Frosinone al 92' grazie a una rete di Aurello, che sigla il definitivo 2-1, Stesso risultato anche per il Sassuolo che batte il Cesena. Chi di gol all'secondo ferisce, di gol all'secondo perisce: parafrasando il celebre detto, la Salernitana cade a Bolzano per 3-2 con la rete di Rover al 96esimo, dopo che nelle primaun gol in extremis aveva regalato tre punti ai granata.ilche cade a Pisa e anche ladoria che perde in casa contro la Reggiana. Ripercorriamo i gol dei match del sabato delladiB, in attesa delle due gare che chiuderanno il turno: Catanzaro-Juve Stabia e Mantova-Cosenza.