Schianto frontale tutti giovanissimi Muore a soli 22 anni Feriti gravi

(Di domenica 25 agosto 2024) FROSINONE – Questa mattina all’alba, lungo la strada regionale Monti Lepini, che collega la provincia di Frosinone a quella di Latina, si è verificato un tragico incidente stradale che ha causato la morte di un ragazzo di 21. Il giovane, alla guida di una Peugeot, viaggiava in compagnia di un amico di 20quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Frosinone, la vettura si è scontrata violentemente con una Panda guidata da un 30enne residente a Ceprano. L’impatto, descritto come estremamente violento, non ha lasciato scampo al 21enne, che è deceduto sul colpo. Il conducente della Panda, un uomo di 30, è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza presso un ospedale di Roma a causa delleferite riportate.