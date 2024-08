Roma-Empoli è la serata di Paulo Dybala | ovazione dell’Olimpico per l’argentino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Atmosfera di quelle speciali questa sera all’Olimpico. C’è l’esordio casalingo in campionato delladi Daniele De Rossi, ma è anche unaparticolare peral termine di una settimana ricca di colpi di scena.è ancora in campo con la sua maglia numero 21 dopo aver rifiutato l’ offerta araba dell’Al-Qadsiah che gli avrebbe garantito circa 75 milioni di euro in tre stagioni.all’ingresso in campo della squadra, con applausi e cori per lui e per la squadra uscita dagli spogliatoi proprio sotto la Curva Sud.è titolare nell’undici scelto da Daniele De Rossi insieme a Soulè vicino al nuovo centravanti Dovbyk., è ladiperSportFace.