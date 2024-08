Palacios arrivato a Milano! Visite mediche già fissate poi la firma – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024) Tomasè sempre più vicino a diventare il nuovo difensore promesso a Simone Inzaghi.da pochi minuti, l’argentino svolgerà lea breve, prima delladel contratto con l’Inter.– Tomasè ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo la trattativa chiusa per 6 milioni di euro più bonus (fino ad arrivare a 11 milioni), l’argentino ha da poco raggiunto. Come riporta il noto esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, lesono giàper la giornata di domani. Poi, tutta la trafila di rito:sul contratto, annuncio, presentazione. E via ad allenarsi agli ordini di Simone Inzaghi, che potrà così contare finalmente sul tanto desiderato difensore mancino.