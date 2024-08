Napoli ucciso nella notte | due fermati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 25 agosto 2024) 10.54 Un uomo di nazionalità gambiana è stato accoltellato ela scorsa. La polizia di Stato ha posto in stato di fermo due extracomunitari. L'uomo sarebbe stato colpito con diversi fendenti al culmine di una lite avvenuta in via Nazionale. In corso le indagini per accertare dinamica e movente dell'omicidio. L'intervento immediato delle forze dell'ordine ha permesso di rintracciare e fermare i sospetti poco dopo la chiamata ai servizi di emergenza.