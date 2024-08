LIVE Az Picerno-Avellino le formazioni ufficiali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 25 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo 83 giorni dalla sconfitta di Vicenza nella semifinale playoff, riparte il campionato dell’. Il primo banco di prova per la stagione 2024/2025 di Serie C è il “Donato Curcio” contro i padroni di casa dell’AZ. Ledi AZ: AZ(4-2-3-1): Summa, Pagliai, Gilli, Allegretto, Guerra; De Ciancio, Pitarresi; Energe, Petito, Esposito; Santarcangelo. A disp.: Merelli, Seck, Franco, Maiorino, Ragone, Santi, Cecere, Vopicelli, Papini, Colaci, Vitali, Cardoni. All.: F. Tomei.(3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Frascatore; Sannipoli, Sounas, De Cristofaro, D’Ausilio, Liotti; Russo, Patierno. A disp.: Marson, Guarnieri, Cancellieri, Benedetti, Llano, Rocca, Toscano, Redan, Gori, Fusco, Vano. All.: M. Pazienza. Arbitro: Niccolo’ Turrini di Firenze.