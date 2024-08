Lazio-Inter Primavera le formazioni ufficiali | ancora Topalovic!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024) Alle 11.00 è in programma, seconda giornata del campionato under 20. I nerazzurri arrivano dal pareggio per 1-1 nella prima giornata contro il Bologna. Il tecnico Andrea Zanchetta puntasu Lukain attacco, con l’altro nuovo arrivato – Thiago Romano – che siede in panchina. SECONDA GIORNATA – Dopo il pareggio nella gara di apertura contro il Bologna, l’di Andrea Zanchetta riparte da Roma. Alle 11 in programma il calcio d’inizio della sfida contro la, su un campio decisamente non dei più facili. Per provare a strappare i tre punti contro la squadra guidata da Stefano Sanderra, il tecnico si affida al nuovo arrivato Lukain attacco. Un altro nuovo arrivato siede in panchina, ovvero Thiago Romano, giocatore di cui si parla molto bene. Di seguito ledella partita di oggi.