Ladro seriale bloccato prima del furto a Bologna

(Di domenica 25 agosto 2024), 25 agosto 2024 – Una residente l’ha visto mentre, con meticolosità, cercava di forzare le porte d’ingresso di diversi negozi affacciati su via Emilia Ponente. Fortunatamente, senza successo. Ma l’iniziativa gli è comunque costata una denuncia per tentatoaggravato continuato da parte della polizia, contattata dalla donna e immediatamente intervenuta sul posto. E’ successo questa notte attorno all’una e mezza; il denunciato è un ragazzo polacco di 20 anni. La passante infatti ha allertato il 113 dopo avere notato un uomo che tentava di forzare la porta di ingresso del negozio dell’Amplifon di via Emilia Ponente 165, con un oggetto metallico.