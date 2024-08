Incontenibile Retegui che grinta i giovanissimi La difesa fa acqua bene Samardzic

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 25 agosto 2024) Torino. L’ottimo impatto diancora decisivo, l’apporto di Cassa nel finale e lache concede troppo. Le pagelle di Torino-Atalanta 2-1: tutti i voti ai nerazzurri. Torino-Atalanta 2-1, le pagelle Carnesecchi 7 – Può solo guardare la palla di Ilic sul primo gol, sul secondo fa un miracolo su Zapata. Bissa con altri due interventi maiuscoli per evitare il 3-1: fa tutto il possibile, tenendo aperta la partita. Djimsiti 5 – Tanti, troppi buchi quando deve coprire la profondità e la posizione. Soffre. Hien 5 – Oltre ad un salvataggio a fine primo tempo è un continuo annaspare: soffre puntualmente quando è attaccato alle spalle. (70’ Palestra 6 – Ottimo impatto sulla partita in un momento non facile. Presente, non si nasconde.) De Roon 5.5 – Arma tattica che si stacca in avanti su Ricci, ma manca inquando serve non lasciare praterie.