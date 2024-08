F1 su TV8 oggi GP Olanda 2024 | orario gara programma differita in chiaro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Il Gran Premio dei Paesi Bassidi Formula 1 avrà luogo nel pomeriggio di domenica 25 agosto. La quindicesima delle ventiquattro gare del Mondialeprenderà il via alle ore 15.00 italiane. Ora canonica, dunque, a differenza dei giorni scorsi, quando prove libere e qualifiche erano più presto del solito. Si gareggerà a Zandvoort per la trentaquattresima volta. Il circuito è però profondamente cambiato rispetto al layout usato tra gli anni ’50 e gli anni ‘80. D’altronde la pista era caduta in disuso ed è stata letteralmente mutilata per fare spazio a campi da golf e complessi residenziali. Cionondimeno, quanto sopravvissuto è stato recuperato e valorizzato da un nuovo progetto di matrice italiana. Nel 2023 il podio del GP venne occupato da piloti di tre team diversi.