Coppa Italia Sasso e Progresso sugli scudi

(Di domenica 25 agosto 2024) Fare le prove generali in vista dell’avvio del campionato fissato per domenica 8 settembre. E’ questo l’obiettivo deldi Davide Marchini che, oggi pomeriggio, alle 16, al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, darà ufficialmente il via alla stagione 2024-2025 con la disputa del turno preliminare diSerie D. Avversaria di giornata sarà la Cittadella Vis Modena, squadra sì neo-promossa, ma che, per potenzialità economiche ed organizzazione, potrebbe recitare il ruolo di matricola terribile del prossimo campionato.