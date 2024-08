Conte reagisce subito il 3-0 stavolta è del Napoli La Roma rovina la festa per Dybala colpo Empoli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Il, lano. E’ questa l’estrema sintesi della serata in compagnia della Serie A, dove dai prestigiosi palcoscenici del Maradona e dell’Olimpico non mancano affatto degli spunti interessanti. In primis, la versione migliore del nuovotargato Antonio, che dopo l’esordio horror di Verona ha resettato tutto, ha trovato i primi gol stagionali, visto che allo zero del Bentegodi si accompagnava anche lo zero della Coppa Italia in cui si è vinto solo ai rigori, ha vinto con merito contro un Bologna ancora alla ricerca di un’identità. Si è vista una squadra molto vicina alle idee dell’ex tecnico di Juventus e Inter tra le altre: solidità difensiva, ripartenza fulminee, pochi fronzoli.