Assicurazioni auto in frenata Calo del 6% nell’ultimo semestre

(Di domenica 25 agosto 2024) A luglio secondo l’Osservatorio RCFacile.it i premi medi per assicurare un’in Emilia-Romagna sono aumentati del 6,86% su base annua arrivando a 539,93 euro, vale a dire circa 35 euro in più rispetto a luglio 2023. La buona notizia, però, è che da qualche mese il trend di aumenti si è invertito e, se si guarda al, in alcune province i valori hanno iniziato a scendere, con picchi del -6%, e comunque, a livello regionale, l’incremento è stato molto più contenuto, pari all’1%. "Sebbene il mutato contesto economico si faccia ancora sentire sui premi RC, dal mercato iniziano ad arrivare i primi segnali positivi legati al rallentamento dell’inflazione e ad una stabilizzazione dei tassi di sinistrosità", spiega Andrea Ghizzoni, managing directordi Facile.it.