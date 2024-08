Alta cucina spiritualità e cottura in vescica | nel Chianti Classico l' osteria che non ti aspetti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 25 agosto 2024) La zona delè, a livello nazionale e internazionale, tra i luoghi simbolo dell'enogastronomia italiana in cui il vino si unisce alla tradizione culinaria. E se il contesto è la Badia di Passignano, luogo millenario in cui il paesaggio si mescola a elementi di(dal momento che ancora oggi l'antico monastero è abitato dai monaci dell'ordine Vallombrosiano), un'esperienza all'di Passignano è tra quelle da mettere in agenda. Il nomenon deve fuorviare: siamo di fronte a un ristorante di(due forchette Gambero Rosso e una stella Michelin dal 2007).