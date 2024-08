Air Force One | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 25 agosto 2024) AirOne: trama, cast e streaming delsu Rete 4 Questa sera, domenica 25 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda AirOne,del 1997 diretto da Wolfgang Petersen e interpretato da Harrison Ford, Gary Oldman e Glenn Close. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il presidente degli Stati Uniti d’America, James Marshall, e la sua famiglia sono di ritorno da un viaggio a Mosca sull’aereo presidenziale, l’AirOne, insieme ad alcuni componenti dello staff presidenziale. Non sanno, però, che un gruppo di terroristi kazaki, guidati da Egor Korshunov, si è imbarcato segretamente. Questi ultimi hanno come fine la liberazione del dittatore del loro paese, il generale Ivan Radek, catturato dalla Deltae dalla Specnaz e tenuto prigioniero nelle carceri russe.