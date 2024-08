15 film brevi e davvero belli che durano meno di 90 minuti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 25 agosto 2024) Il cinema si fa sempre più prolisso. Qualche esempio? L’ultimopremio Oscar, Oppenheimer di Christopher Nolan: 3 ore di durata. O gran parte deiprestoproiettati al Lido alla Mostra del cinema di Venezia: «Quest’anno ci sono moltilunghi, dalle durate anomale», ha messo in guardia direttor Barbera. Eppure mai come oggi il tempo è un dono prezioso. Da concedersi sempre più, ma da concedere con oculatezza. Ne deve valer la pena. Per fortuna, però, esistono anche magnifici casi opposti:(e) che conoscono il dono meraviglioso dell’essenzialità. Per chi ha poco tempo, per chi vuole andare a colpo sicuro, per chi è stanco di durate monstre, ecco qui 15e corti! Che nonpiù di 90di un’ora mezza del vostro tempo. E a volte si tratta di veri e propri capolavori.