Uruguay preoccupano le condizioni di Izquierdo | sospeso il programma del weekend

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Insono state sospese tutte le attività calcistiche dela causa delle “delicatedi salute” di Juan, difensore del Nacional che nel match di Copa Libertardores contro il San Paolo ha sofferto di un battito cardiaco irregolare, accasciandosi all’84’ senza che ci fosse stato alcun contatto con un altro giocatore. Il giocatore, portato fuori dal campo in ambulanza ancora in stato di non coscienza, è attualmente in terapia intensiva all’ospedale Albert Einstein di San Paolo. Il Nacional, sui propri social, ha fatto sapere che ledisono stabili, con il giocatore che rimane sedato e resterà sotto osservazione per almeno le prossime 72 ore.lediildelSportFace.