Traffico Roma del 24-08-2024 ore 19 | 30

(Di sabato 24 agosto 2024) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascoltointenso sulle strade che da litorale Ma anche dai Castellini portano in città con rallentamenti sulla Cristoforo Colombo all’altezza dell’infernetto e su via Anagnina perché arriva da Grottaferrata è proprio sulla via Anagnina la polizia locale segnala un incidente all’altezza di via della Mola Cavona sul posto si stanno formando Code in direzioneIntanto il corteo partito da Piazza della Repubblica sta arrivando al Largo Corrado Ricci ripercussioni ale al trasporto pubblico di zone è sempre in tema di trasporto pubblico vi ricordo che filma tutto domani la linea della metropolitana è in funzione soltanto nella tratta termini Anagnina il servizio del 30 a Termini Battistini riprenderà regolarmente lunedì prossimo 26 agosto bene questa la situazione al momento dettagli di queste ed altre notizie Come sempre ...