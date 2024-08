Tennis la classifica aggiornata | ora Sinner non è più numero uno al mondo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 24 agosto 2024) Alla vigilia degli Us Open, ultimo grande torneo dell’anno, arriva la nuova ladei giocatori più pagati del 2024 che non regala la prima posizione alta azzurro È tutto pronto per l’inizio degli US Open che da domani prenderanno il via sul cemento di Flashing Meadows. Quella del 2024 sarà l’edizione più ricca di sempre con un montepremi da capogiro. Oltre ai 2000 punti che metterà in palio l’ultimo Slam dell’anno, il Major di New York garantirà premi importantissimi per iti che scenderanno in campo sul cemento americano., Djokovic, Alcaraz, Medvedev si sfideranno per portarsi a casa l’ultimo Grande Slam della stagione prima della Finals Atp. Iluno alJannik– Cityrumors.