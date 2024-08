Taranta ribelle La notte di Melpignano | Un rito pieno di energia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) "So già che sarà uncollettivo" ammette Angelina Mango preparandosi a debuttare sotto le stelle di unadellache dalle 21.20 accende coi suoi suoni, i suoi ritmi e i suoi colori la prima serata di Raitre. "Su quel palco c’è un’importante, dove si incontrano presente, passato e futuro" prosegue la vincitrice di Sanremo. "Amo la Puglia, il Sud Italia, il calore e l’amore che condividerò col pubblico digrazie al tradizionale Su picculina, in dialetto salentino, e a La noia (scritta, fra l’altro, per il Festival da due ex maestri concertatori del concertone quali Dardust e Madame, ndr). Già alle prove orchestra e corpo di ballo mi hanno accolta con grande, non avrebbe potuto esserci modo migliore di entrare nel mood".