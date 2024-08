Sinner e il caso doping | Regole rispettate Naldi e Ferrara? Non ho più fiducia E conta gli zeri della concentrazione di Clostebol | Sono tanti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) “Ho sempre creduto di continuare a giocare a tennis perché nella mia mente sapevo di non aver fatto nulla di sbagliato”. Si presenta così Jannikalla conferenza stampa in vista degli US Open (in programma dal 26 agosto). Risultato positivo perminazione involontaria al– agente anabolizzante di alcune pomate o spray cicatrizzanti e sostanza proibita dall’Itia (International Tennis Integrity Agency) perché dopante – il tennista italiano ha voluto far chiarezza sulin cui è stato coinvolto, ripercorrendo le tappe di quanto accaduto. “Sapevo di essere pulito e sapevo di non vedere l’ora di dimostrarlo. Questa storia potrebbe cambiare qualcosa, certo, ma chi mi conosce sa cheuna persona seria che rispetta le. In questi momenti si vede chii tuoi amici e quelli che non lo