Scavuzzo sindaca d’agosto | Bene turisti ed eventi Ma per anziani e giovani possiamo fare di più

(Di sabato 24 agosto 2024) Anna, vicesindaco con delega all’Istruzione, nelle ultime tre settimane è stata la ““, in sostituzione del sindaco Giuseppe Sala che si è concesso qualche giorno di vacanza., le sottopongo una possibile sintesi sulla Milano: moltiin centro, pochi negozi aperti e deserto commerciale in periferia. "La definizione di “deserto commerciale“ è eccessiva. Certamente non c’è l’offerta a cui siamo abituati in altri periodi dell’anno. Ma in molti quartieri non centrali, compreso quello in cui vivo, Città Studi, tanti negozi sono rimasti aperti, a parte Ferragosto. Tanti milanesi sono restati in città per vari motivi: c’è chi non ha soldi per andare in vacanza e c’è chi si organizza le vacanze in altri periodi dell’anno. Ma, in effetti, c’è un altro aspetto da sottolineare".