Scarlet Witch | una teoria dei fan suggerisce un sorprendente debutto nel MCU

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 24 agosto 2024) Secondo l’ultima indiscrezione della Marvel, Elizabeth Olsen tornerà nel MCU. Ma interpreterà Wanda Maximoff nella sua prossima apparizione? Deadline ha recentemente riportato che l’attrice dipotrebbe tornare in Vision Quest. (Una giornata di notizie Marvel da urlo, con James Spader che tornerà a vestire i panni di Ultron nella serie). Ma un tweet sospetto e alcune ricerche su Internet sostengono che l’attrice potrebbe interpretare un ruolo completamente diverso. Alex Perez di My Cosmic Circus ha twittato una foto di Virginia Vision in risposta alla notizia riportata da Deadline. Si tratterebbe di un colpo di scena che molti fan del MCU potrebbero non aspettarsi. Tuttavia, la mossa potrebbe avere molto senso. Si dice che Vision Quest si inserisca in alcune storyline della Marvel Comics.