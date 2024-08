Ritiro Verstappen c’è l’annuncio | che mazzata

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 24 agosto 2024), le parole del campione del mondo di Formula Uno non passano inosservate. Ha detto praticamente tutto Sicuramente è uno dei piloti più forti della storia. Un cannibale. Tre volte campione del mondo di fila, involato verso il quarto titolo, Maxè uno di quelli che raramente lasciano trasparire delle emozioni., ha parlato del suo futuro (Lapresse) – Ilveggente.itNon è stata e non è un’annata semplice la sua. E il suo futuro come sappiamo rimane in bilico nonostante un ricco contratto con la Red Bull. Non si sa ancora se, il prossimo anno, rimarrà alla guida della macchina sicuramente più veloce e che nel corso degli ultimi anni è cresciuta in maniera esponenziale. Tutto dipenderà da varie situazioni, anche dentro la scuderia, che un poco lo hanno sicuramente stimolato in negativo nel corso degli ultimi mesi.