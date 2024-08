Rifiuti abbandonati Una giornata tipo | vicino ai cassonetti tanti sacchetti e topi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Nella seconda metà di agosto il caldo torrido rende ancora più acuto il problema deifuori daspesso già stracolmi. Tra giovedì 22 e venerdì 23 abbiamo effettuato un giro per la città, in centro ma anche nei quartieri periferici: la situazione si mostra discontinua, tra luci e ombre, con strade in cui isono stati svuotati e all’esterno tutto è in ordine, e altre in cui ci si imbatte in tante piccole discariche improvvisate. In centro storico le postazioni con i varipresentano una costante: quasi ovunque accanto ai bidoni ci sono sacchi neri di grandi dimensioniper terra. Sono pieni di bottiglie, plastica e resti di cibo dei vari locali.