Regionali azzurri in campo Gasparri tira la volata ai candidati

(Di sabato 24 agosto 2024) "Le elezioninon sono affatto una sfida persa. Elena Ugolini è una valida scelta e noi come Forza Italia siamo pronti a lanciare la nostra campagna da Bellaria il 6 settembre con la convention nazionale dei giovani". Il senatore Maurizioarriva in piazza Cavour, a Rimini, per lanciare laai. Lo fa nel giorno in cui il coordinatore provinciale Antonio Barboni ufficializza, dopo Davide Frisoni, il nome di Renata Tosi come candidata nel collegio riminese. Tosi avvistata in questi giorni al Meeting. Glici credono e puntano sulla squadra sperando nel colpaccio, ovvero eleggere un consigliere nel collegio riminese. La strada è in salita, ma la sfida non è impossibile. A certificare il morale alto di Forza Italia ci ha pensato anche Gaparri. "Dal 6 all’8 saremo a Bellaria per la convention nazionale dei giovani.