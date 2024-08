Palil a Siena mille in corteo per celebrare il capolavoro della Lupa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 – Galvanizzati dalla vittoria di Velluto e Benitos che ha lasciato a bocca aperta la città e gli stessiioli, i contradaioli di Vallerozzi si preparano ad invadere (nel vero sensoparola). Lavorano in giardini, magazzini, garage e, naturalmente, in Fontenuova per costruire unvittoria che oggi renda merito aldel 17 agosto. Il quarto trionfoContrada dal 2016 ad oggi. “Saremo un numero molto elevato – spiega il vicario Giacomo Sensi che con l’altro vicario Gabriele Bartalucci segue appunto le grandi manovre per la sfilata – ad ora circa 960 persone. Suddivise in 29 gruppi. Ci ritroveremo oggi verso le 15.15, al massimo le 15.30 fra via dei Malavolti e l’imbocco di via Montanini. Dobbiamo essere puntuali, abbiamo a disposizione al massimo due ore e mezzo".