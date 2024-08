Ordine d’arrivo tappa di oggi Vuelta a España 2024 | successo di Primoz Roglic quarto Antonio Tiberi a 17?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Partenza da Úbeda, arrivo a Cazorla dopo 159 km: l’ottavadella, la settima in linea, viene vinta dallo sloveno, alfiere della Red Bull – BORA – hansgrohe, il quale brucia in una volata a due lo spagnolo Enric Mas (Movistar Team), secondo. Terza piazza per l’altro iberico Mikel Landa (Soudal Quick-Step) a 14?, quarta posizione per l’azzurro(Bahrain – Victorious) a 17?. Di seguito l’completo della frazione odierna della, con il primo posto dello sloveno, che rafforza la seconda posizione nella graduatoria generale alle spalle dell’australiano Ben O’Connor ( Decathlon AG2R La Mondiale Team), che vanta ora un margine di 3’49”. Terzo lo spagnolo Enric Mas a 4’31”,l’azzurroa 5’00”.